Leafs Sensei haalt juf op podium Lowlands

Leafs Sensei is dit jaar geslaagd en haalt daarom zijn mentor het podium op. „Oké guys, ik heb hier mijn mentor bij mij. Ik moet wat zeggen, laatst was ik geslaagd, ik heb geen onvoldoendes op mijn cijferlijst en dat komt allemaal door haar.” Dat levert de vrouw al een daverend applaus op.

Maar het is de rapper nog niet genoeg. „En vervolgens was ik geslaagd en toen zei ik: ’Juffrouw, ik neem u lekker mee naar Lowlands’. Dus ik wil even dat jullie noise maken voor mijn juffrouw.” Hij telt af en geeft haar onder luid gejuich van de aanwezigen een stevige knuffel.

Het publiek kan de actie goed waarderen, en de paar cynici die later op twitter reageren worden al snel de mond gesnoerd. „Een kind van 16 viert dat hij op het grootste festival van Nederland staat met de lerares waar hij veel aan gehad heeft. Die dankbaarheid zou je juist aan moeten spreken in plaats van zuur commentaar leveren op een geweldige video.”