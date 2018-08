Terugkeer Kevin Spacey bruut afgestraft

De film Billionaire Boys Club werd al in 2015 en 2016 opgenomen, toen er nog geen #MeToo was en Kevin Spacey nog een gerespecteerde naam was door zijn eerdere acteerwerk en door zijn succesvolle Netflix-serie House of Cards. Goed om op het affiche te hebben. Toen kwamen in november vorig jaar de beschuldigingen van misbruik. Maar waar uit de destijds net geproduceerde film All the Money in the World alle scénes met Kevin Spacey met gezwinde spoed verwijderd werden uit de film en opnames binnen tien draaidagen moest plaatsvinden, gebeurde er niets met de Billionaire Boys Club, die ook al volledig gedraaid en gemonteerd was.

Misschien dachten de producers dat de storm met een geplande release ruim een half jaar later in augustus 2018 al was gaan liggen. Maar wat ook meespeelde, was de beperkte rol die Kevin Spacey in het verhaal had. Filmdistribiteur Vertical Entertainment zei hierover: „Uiteindelijk hopen we dat het publiek zijn eigen mening vormt over de verwerpelijke beschuldigingen van iemands verleden, maar niet ten koste van de hele cast en crew die aanwezig zijn in deze film.” Wat daarbij niet zal helpen, is dat er zelfs afgelopen maand nog nieuwe beschuldigingen aan het adres van Spacey binnenkwamen.

Vijf bezoekers

Nu de première is geweest, blijkt hun inschatting radicaal mis. Volgens Daily Mail bracht de film, die de terugkeer van Spacey bij het grote publiek markeert, de openingsavond een historisch laag bedrag van slechts 126 dollar op. Omgerekend naar locaties, betekent het dat er per zaal nog geen twee tickets verkocht zijn. De hoogste opbrengst was in Middletown in Connecticut, waar zo’n vijf bezoekers kwamen.

Volgens experts zal de film mogelijk zelfs niet boven de duizend dollar opbrengen in het gehele weekend. Of dat volledig op het conto van Spacey te schrijven valt, is niet helemaal zeker. Wat ook meespeelt, aldus de Britse krant, is het feit dat de film vorige maand al te zien was via video on demand.

Opmerkelijk genoeg wordt de film ook maar in een zeer beperkt aantal landen gereleased en in geen enkel West-Europees land. Spacey mag met name op het witte doek verschijnen in landen als Rusland, Maleisië, Koeweit, Libanon en Japan.