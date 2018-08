Dronken Dave Roelvink tegen grond gewerkt door politie

De politie wil alleen bevestigen dat het om een 24-jarige man uit Landsmeer gaat. In zijn Mercedes trok hij de aandacht van een motoragent omdat hij veel te hard over de A10 racete, bumperkleefde en met lichtsignalen andere automobilisten opzij wilde gebaren. Bovendien had hij te veel gedronken: 2,5 keer de toegestane hoeveelheid.

Op de A10 werd een snelheid gehaald van 180 kilometer per uur. De maximale snelheid is daar 100 kilometer per uur. Midden in de Coentunnel stopte hij plotseling op de vluchtstrook en riep iets onverstaanbaars naar de motoragent. Na even stilgestaan te hebben ging de auto weer rijden. Korte tijd later stopte de bestuurder zijn wagen opnieuw op de vluchtstrook, aldus de politie. Dit keer stapte hij uit en reageerde hij agressief tegenover de motoragent.

Rijbewijs kwijt

Zijn rijbewijs is de artiest voorlopig kwijt, maar hij is inmiddels wel weer vrij, laat zijn manager Frank Wisse weten. Dave zou zaterdagnacht een optreden geven in een club in Apeldoorn, maar hij kwam niet opdagen. Zijn management gaf hier een creatieve draai aan, laat de organisator van het feest Welcome to the City weten. „Zijn management appte mij een half uur van tevoren dat hij niet zou komen, omdat hij een auto-ongeluk had gehad in Amsterdam.”

Overdag was Dave nog aan het feesten op Dutch Valley, zo liet hij in zijn Instagram Stories zien.