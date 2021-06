Cardi B: ’God zegende ons met een wonder’

Het huwelijk tussen de twee verliep de laatste tijd niet heel soepel, maar Cardi en Offset hebben elkaar weer helemaal teruggevonden. „We hebben naar elkaar geluisterd, hebben gecommuniceerd en gebeden en toen zegende God ons en ons gezin met nog een klein wonder”, schrijft Cardi bij de foto.

Cardi en Offset trouwden in september 2017 in het geheim en maakten pas een jaar later bekend dat ze met elkaar in het huwelijk waren getreden, toen Cardi zwanger was van dochter Kulture Kiari. Tijdens een optreden bij de BET Awards zondagavond kondigde Cardi aan dat ze opnieuw in verwachting is.

„Ik weet gewoon dat deze twee zo veel van elkaar zullen houden en zo veel ruzie gaan maken omdat er straks drie jaar tussen zit. Net zoals bij mij en Henny (haar jongere zus, red.)”, schrijft ze bij een tweede van haar foto waarop haar dochtertje haar buik aait. „Eén ding is zeker: ze zullen elkaar steunen zoals niemand anders dat zal doen.”