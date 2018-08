Pamela Anderson (51) wil nog een kindje

„Ze heeft haar eitjes jaren geleden laten invriezen en ze is vastbesloten om een baby te krijgen met Adil, ondanks dat ze weet dat het proces loodzwaar kan zijn op haar leeftijd en dat er geen garantie op succes is”, vertelt een ingewijde. De blondine zou geïnspireerd zijn geraakt door Janet Jackson en Brigitte Nielsen, die kinderen kregen na hun vijftigste.

Anderson heeft al twee volwassen kinderen uit haar relatie met rocker Tommy Lee. Brandon (22) en Dylan (20) zouden hun zegen hebben gegeven aan hun moeder. „Ze zijn enthousiast over het verwelkomen van een nieuw broertje of zusje, ook al maken ze zich een beetje zorgen over haar gezondheid. Ze zijn oud genoeg om te begrijpen dat ivf-behandelingen zwaar kunnen zijn voor een vrouw. Als haar droom uitkomt en ze raakt zwanger, dan is het dragen van een kind en vervolgens het bevallen na je vijftigste een enorme fysieke aanslag.”

Pamela, die tegenwoordig in Frankrijk woont zodat ze dichterbij haar vriend kan zijn, is ruim een jaar samen met de voetballer. De twee ontmoetten elkaar vorig jaar mei bij de F1-race in Monaco.