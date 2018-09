Winona en Keanu getrouwd

Die onthulling deed de 46-jarige actrice 26 jaar na de ’huwelijksceremonie’. Winona en Keanu waren in 1992 te zien in de verfilming van Dracula. „We zijn echt getrouwd in Dracula. Nee, ik zweer het. Ik denk dat we getrouwd zijn in het echte leven”, zei Ryder voor de camera van Entertainment Weekly tegen Reeves, die opnieuw haar tegenspeler is. Dit keer in de romantische komedie Destination Wedding, die eind van de maand in de bioscoop draait.

„In die scene heeft Francis (Ford Coppola red.) een echte Roemeense priester gebruikt”, gaat Winona verder. „We hebben het hele gebeuren gedaan. Dus ik denk dat we zijn getrouwd.” Keanu lacht, totdat de actrice hem eraan herinnert dat ze allebei ’ik wil’ hebben gezegd. „We hebben ja gezegd?”, aldus een verbaasde Reeves. „Weet je dat niet meer? Het was op Valentijnsdag.” Keanu kan vervolgens niet anders concluderen dan dat het officieel is. „Oh jeetje, we zijn getrouwd.”

Mocht het huwelijk echt zijn dan is het voor beiden de eerste keer dat ze zijn getrouwd. Winona had relaties met onder anderen Johnny Depp, Matt Damon en Jamiroquai-frontman Jay Kay, maar van het huwelijk kwam het niet. Keanu (53) schermt zijn privéleven enorm af. Voor zover bekend heeft hij al jaren geen relatie en is hij nooit getrouwd geweest.