Kanye West bespot om slippers naar bruiloft

2 Chainz trouwde zaterdag met Kesha Ward. En Kanye West was daar getuige van. Voor de gelegenheid had hij schoenen van zijn eigen Yeeze-lijn aangetrokken. Niets mis mee, zou je denken, een goede gelegenheid om zijn schoeisel te promoten. Maar waarom, zo vragen velen zich af, koos hij dan voor slippers die hem ook nog eens veel te klein waren?

„Waarom douche-schoenen met sokken aan naar een bruiloft”, vraagt iemand zich af op Twitter. De ogenschijnlijk nonchalante keuze stond in schril contrast met de uren voorbereiding die Kim in haar verschijning stak en die ze in haar Instagram Stories liet zien: het bleef niet bij visagie, ook haar hele lijf werd in de bronzer gezet. Haarstyling en een limoengroene jurk maakten het plaatje af.

Maar ze had zich de moeite kunnen besparen: Kanye was degene over wie gepraat werd. „Ik ben boos dat Kanye West gekozen heeft voor slippers onder dat pak. En dan slippers die niet eens zijn maat waren?” „Hij zag er fantastisch uit, totdat ik de volledige foto’s zag en besefte dat zijn schoenen niet eens pasten. Krankzinnig!” Een verbaasde fan: „Het is je eigen schoenenlijn. Er is absoluut geen reden waarom je niet de maat zou kunnen krijgen die bij je past.” En: „Je zou denken dat Kanye met al dat geld schoenen had kunnen kiezen die geschikt waren voor de gelegenheid. Maar nee, hij pakte maar gauw Norths schoenen toen hij de deur uitliep.”