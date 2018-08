’Madonna verbood eigen muziek op verjaardagsfeest’

Tijdens het feestje in het boetiekhotel van de zus van Richard Branson, Vanessa, werd er traditioneel Berberse muziek gedraaid. Een insider vertelt aan The Mirror: „Er was Marokkaanse muziek en de gasten droegen traditionele gewaden.”

De bron vervolgt: „We dachten dat Madonna zelf ook wel een optreden zou geven, maar haar eigen muziek werd niet gedraaid en zelf zei ze dat mensen er ook niet om hoefden te vragen.”

Ondanks dat het niet toegestaan was voor de medewerkers tijdens het evenement om foto’s te nemen, plaatste Madonna zelf wel een aantal kiekjes op Instagram. De diva is te zien in diverse kleurrijke outfits en ook deelt ze foto’s van haar kinderen die mee zijn gereisd naar Marrakech. Volgens de insider waren zij ook aanwezig op het feest.

Madonna staat bekend om haar extravagante feesten in verschillende landen, waarbij ze het niet schuwt zelf voor een verrassende entree te zorgen. In 2016 ging ze los op Cuba en in 2017 kwam ze aan in een zigeuneroutfit op een witte hengst bij haar verjaardagsfuif in de Italiaanse streek Puglia.