Culturele seizoen bijna van start met Uitmarkt

Niet alleen zijn er weer talloze stands van gezelschappen, producenten, musea en uitgeverijen, er staan als vanouds ook topacts op een aantal van de 27 podia, van Guus Meeuwis tot Het Nationale Ballet. Diggy Dix geeft acte de présence met zijn eigentijdse repertoire en Ellen ten Damme brengt een ode aan de grote chansonniers en entertainers van de vorige eeuw. En wie wil kan lustig meeblèren met de populaire musical-sing-a-long.

In totaal zijn er een kleine vierhonderd optredens van bekende en onbekende artiesten. De Bijlmer, de roemruchte Amsterdamse wijk die vijftig jaar bestaat, heeft deze Uitmarkt een eigen podium met veel eigen urban cultuur en een heuse Bijlmer Got Talent.

Luchtdirigeren

Bijna iedereen die meetelt laat zich zien of horen, soms op een onverwachte manier. Het Concertgebouw laat zich van een lollige kant zien met een cursus luchtdirigeren. De organisatie van Rembrandtjaar 2019 (de schilder stierf dan 350 jaar geleden) biedt fotografische mogelijkheden om de toch weinig benijdenswaardige hoofdrol te spelen in De Anatomische Les. Het Van Gogh Museum blijft ook niet achter en komt met een kolossale blow-up van Van Goghs Amandelbloesem uit 1890.

De organisatie van de Uitmarkt, die vroeger vooral in het centrum en bij het Museumplein te vinden was, is heel tevreden over de nieuwe plek niet zover van het Centraal Station, met name vanwege de goede infrastructurele voorzieningen.

De Uitmarkt trok vorig jaar volgens schattingen 450.000 bezoekers. In diverse andere plaatsen zijn komende tijd ook uitmarkten, uitfestivals of uitfeesten.