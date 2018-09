Kritiek op stunt Donny Roelvink met auto

Naast een boel verliefde vrouwelijke fans die reageren, zijn er ook negatieve reacties, al dan niet voorzien van een sneer naar zijn broerlief Dave, die zaterdagavond in de boeien werd geslagen na een dronkemansrit op de Amsterdamse ring. Hij had maar liefst 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed en is voorlopig zijn rijbewijs kwijt.

Zo luidt er één van de vele reacties: „Jij drinkt tenminste niet 2x teveel als je in je kamperbakkie stapt...goed bezig gap bro”, en een ander schrijft: „Je broer ze filmpje is minder gelukt gap! Haha.” Ook heeft er iemand een suggestie voor Donny: „Nu kan je met je bolle kop je broer gaan taxiën naar al zijn optredens”, en wordt Don gewezen op zijn voorbeeldfunctie: „Mooi voorbeeld voor je jongere volgers.”

De ’Kiki’ of ’Keke’-challenge is een rage waarbij mensen uit een rijdende auto springen om vervolgens een dansje te doen op het nummer In my feelings van Drake. De politie heeft al sinds het ontstaan van de challenge gewaarschuwd voor de gevaren ervan. In juli ging het in Putten al eens vreselijk mis.