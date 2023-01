Bono: U2 is al meerdere keren uit elkaar gegaan

In het gesprek vertelt de 62-jarige Paul Hewson, zoals Bono echt heet, dat het soms best „lastig” is om een band te vormen. Regelmatig loopt de samenwerking met bandleden The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. uit op een ruzie, waarop iedereen besluit een eigen kant op te gaan. Toch komen ze „altijd weer samen”, aldus Bono.

U2 in Japan, ruim drie jaar geleden. Ⓒ ANP/HH

„En hoe ouder je wordt, hoe lastiger het wordt”, zegt Bono over de samenwerking. „Soms krijg je situaties waarin een mannetje heel graag zijn eigen territorium wil verdedigen, weet je wel? Dat is lastig. Dan krijg je dat mensen zoiets hebben van: fuck dit, wegwezen hier.”

Om die reden gaan de bandleden regelmatig uit elkaar. Iets wat erbij hoort, vindt Bono. Toch hoopt de zanger dat het voorlopig niet uitloopt op een definitieve breuk. „Ik ben heel dankbaar dat we steeds weer samenkomen.”