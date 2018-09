Alec Baldwin reageert afkeurend op Instagramfoto halfnaakte dochter

„No. Just... no”, schrijft Alec als reactie op de foto waarop Ireland slechts gekleed in een zwarte bikini en cowboylaarzen poseert met een motor. Opmerkelijk, want het is niet de eerste foto waarop Ireland weinig aan de verbeelding over laat. Alsnog kan het 22-jarige model rekenen op veel enthousiaste reacties en heeft het kiekje bijna 20.000 likes.

Toch krijgt Alec ook bijval van de mensen die reageren. Iemand schrijft: „Ik begrijp je, maar ze is wel prachtig”, en een ander tikt: „Love u Alec! Hilarisch! Ik weet zeker dat alle vaders hetzelfde zouden zeggen!”