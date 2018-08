Kendrick Lamar koning van Lowlands

Lamar is na Gorillaz vrijdag en N.E.R.D zaterdag de derde headliner, maar absoluut de grootste momenteel van de drie. Bovendien is het de enige pure hiphopper in dit rijtje. Zijn uitverkiezing Lowlands naar huis te blazen was de enige logische. Mooi dat het logistiek ook uitkwam. Op deze 26e editie, waarop de rappers de boventoon voeren, moest het misschien gewoon zo zijn.

Lowlands vroeg en Lowlands kreeg zondagavond van de Amerikaan. De man die solo de kar trekt, zijn podium niet vol afleiding zet, maar het noodzakelijke en verder alle aandacht zelf opeist. Net zoals in Ziggo Dome in februari leek het al bij zijn opkomst alsof God zelf zich aan het volk vertoonde. Zo’n ecstatische ontploffing in het massaal naar de Alpha getrokken publiek zagen we nog niet eerder dit weekeinde! Ook in het vervolg maakte hij duidelijk waarom de wereld vandaag de dag om hiphop kán draaien en hiphop om hem. Pure klasse.

Lamars supershow volgde op wederom een avontuurlijk en afwisselend dagje polderen. De fijne traditie gezellig en masse mee te zingen kreeg dit jaar gestalte in een Smartlappenkaraoke, vroeg op de zondagmiddag in de Alpha. Heel veel André Hazes betekende dit, voorgezongen door vooraf geselecteerde bezoekers die over opvallend sterke stemmen beschikten. Goed of slecht doet er alleen niet toe tijdens dit speciale uur dat door de jaren heen op meerdere manieren is ingevuld. Het ging, hoe sentimenteel ook, om het samenzijn en dat waren we even.

Bij Tom Odell begon het serieuze muziekprogramma. De Britse singer-songwriter ging er vol voor vanachter zijn piano en kreeg vriend en vijand in de Bravo mee in zijn naar muziek vertaalde hartenpijn. Goed hem terug te zien in Biddinghuizen, waar hij al twee keer eerder imponeerde.

Onverwoestbaar bleek daarna de 71-jarige Patti Smith. Vocaal nog oké ook, hoewel daar voor de bezwerende spoken word van deze oude hippie weinig voor nodig is. Bleef ook op Lowlands de uitzondering die ze haar hele carrière al is. Dat kunstzinnige, expressieve karakter paste hier natuurlijk wel. Maar een vol uur daarvan op een overal-wat-te-doen-driedaagse als deze? Dat was te veel van het goede.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Beter, of tenminste vrolijker toeven was het bij Dropkick Murphy’s, dat later aantrad in de grote Alpha. Folkpunk en broederrock met een Iers hart dus en verreweg de leukste pogo-party tot nu toe op zondag.

Nederlandse artiesten waren niet breed vertegenwoordigd deze editie van Lowlands. Gelukkig was er Sevdaliza. Een Rotterdamse van Iraanse komaf die met een in eigen beheer opgenomen plaat momenteel wereldwijd succes heeft. Op Lowlands was ze dan ook op een prominent tijdstip in de redelijk forse India neergezet. Haar muziek en zang is hypnotiserend en bedwelmend en hield het midden tussen een popoptreden en performance art. Dit kwam ook door danser Gil the Grid, die het publiek met zijn bewegingen bij de strot pakte en pas losliet toen hij het podium afstapte.

Last but not least richting Kendrick Lamar was de Britse popdiva Dua Lipa. In de twee jaar die tussen dit optreden en haar vorige Lowlandsshow zit, zit een constante stroom van dikke radiohits. Die ze dan ook allemaal speelde. Van dancehit 'Scared to be lonely' dat ze samen met Martin Garrix maakte, tot het meer popgeoriënteerde 'Hotter than hell' en 'Lit tonight' dat ze dan weer samen met Sean Paul maakte. Deze songs gingen er vooral bij de in grote getale aanwezige meiden van ergens in twintig in als koek. Dua Lipa hielp Lowlands mede naar de gedroomde afsluiting.

Zangeres Dua Lipa op het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Ⓒ Harold Versteeg | PhotoFresh.nl