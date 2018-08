DRONKEN DAVE (24) werkt zich WEER in de nesten

Opnieuw zag Dave Roelvink dit weekend de cel na een roekeloze autorit over de ring van Amsterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

DAVE ROELVINK kwam zaterdagavond na een wilde achtervolging door de politie terecht op een plek die hij nog kende van vier jaar geleden: de cel. Als een bezetene rijdend, en naar later bleek flink dronken, had hij de aandacht getrokken van een motoragent. Opnieuw zit de zoon van DRIES, die vanaf vandaag op bijstandsniveau gaat leven, flink in de nesten...