’Ik ben toch enorm verknocht aan Nederland’

Nog een paar weken optreden in Nederland en dan wacht het grote Amerikaanse avontuur voor Hans Klok. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voordat HANS KLOK (49) het publiek in Las Vegas, de stad van zijn dromen, straks welkom heet, neemt hij eerst afscheid van Nederland met zijn House of Horror. De kop is er inmiddels af met een sensationele kick-off in zijn geliefde Koninklijk Theater Carré. „Ik krijg altijd een beetje de zenuwen van premières. Dit is echt een nieuwe show, de 2.0-versie van House of Horror, omdat je hoopt dat het ook mensen naar de theaters lokt die de show al een keer gezien hebben.”