Paris Hilton te druk om te trouwen

Paris Hilton en Chris Zylka Ⓒ Hollandse Hoogte

Het voorgenomen huwelijk van Paris Hilton en haar verloofde Chris Zylka is vooralsnog op de lange baan geschoven. Het koppel zou volgens bronnen meer tijd nodig hebben om hun bruiloft te plannen, waardoor ze genoodzaakt zijn hun huwelijksgeloften nog even uit te stellen. De reden van het uitstel zouden hun overvolle agenda’s zijn, meldt The Blast.