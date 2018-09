Hailey Baldwin: Justin is mijn beste vriend

Het stapelverliefde stel maakte hun verloving in juli bekend en werd daarna onder andere gespot in Miami en New York. In The Big Apple werd Justin huilend gefotografeerd, naast Hailey die een troostende arm om de zanger heensloeg. Niet lang daarna was ze zelf ook in tranen. Later bleek dat Bieber ontroerd raakte door het boek De Betekenis Van Het Huwelijk, dat ondermeer de ’struggles’ van pasgehuwden behandeld.

Hailey en Justin namen daarmee een voorschot op hun huwelijk, want het officiële jawoord is nog niet uitgewisseld. Dat ze nu verloofd zijn, is volgens hen het belangrijkst.