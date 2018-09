Heather Locklear terug op social media

„Wat een schatje! En wat fijn om je hier terug te zien!”, schreef een fan. Een ander reageerde: „Ik bid voor je, Heather. Laat alcohol je lichaam en geest niet langer controleren, het maakt je ziek, egocentrisch en het vertroebelt je bewustzijn. Vind de kracht in jezelf om je verslaving de baas te worden.”

De Melrose Place-actrice kwam de afgelopen maanden meerdere malen negatief in het nieuws. Zo werd ze opgenomen in het ziekenhuis na het nemen van een overdosis, nadat ze een paar dagen daarvoor een agent en ambulancebroeder had mishandeld. Locklear worstelt al meer dan tien jaar met een alcohol- en drugsverslaving.