Ariana Grande kijkt uit naar de VMA’s

Grande zal haar nieuwe single God Is A Woman zingen tijdens de award-show en pakt volgens The Hollywood Reporter flink uit met haar optreden. „Het wordt gigantisch en absoluut VMA’s waardig”, aldus een bron. Grande zou maar liefst 50 vrouwelijke dansers bij haar op het podium hebben, om haar nummer kracht bij te zetten.

Eerder deze week liet de zangeres in een interview met Jimmy Fallon weten dat Madonna, die afgelopen week 60 jaar werd, een grote inspiratiebron is voor haar. „Zonder Madonna zou ik dit nummer nooit hebben kunnen maken. Zij heeft de weg vrij gemaakt voor mij en vele anderen door te vechten voor vrouwen. Zij is de allercoolste die er is, een echte bad bitch.”