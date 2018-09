David Hasselhoff wil ieder jaar trouwen

„Ik kijk iedere dag naar de trouwvideo”, vertelt Hayley aan OK! Magazine. „Het ging zo snel voorbij, ik wil het allemaal opnieuw doen.” David is het daar helemaal mee eens. „Ik houd ervan getrouwd te zijn met Hayley. Het beste dat we kunnen doen is de bruiloft helemaal over te doen. We willen onze geloftes ieder jaar op dezelfde plek hernieuwen.”

David liet eerder weten dat zijn aanzoek aan Hayley de eerste oprechte verloving was. Volgens de acteur vroeg hij zijn exen Pamela Bach en Catherine Hickland alleen maar ten huwelijk omdat hij het gevoel had dat het moest.

