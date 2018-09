Rollenspel boeit bij vlagen

Het samenzijn lukt niet meer, maar loslaten is zo moeilijk. Via contactadvertenties proberen ze elkaar opnieuw te bereiken, waarbij ze zich steeds voordoen als iemand anders.

Voor hoofdrolspelers Thijs Römer en Katja Schuurman moet het bijzonder zijn om deze toneelbewerking van de film van Theo van Gogh te maken: de filmmaker bracht de twee ooit samen. Aan het toneelstuk gaat nu een introductie vooraf, waarin Römer en Schuurman duidelijk maken dat elke mogelijke overeenkomst op toeval berust. Toch blijft het moeilijk vooral Schuurman los te zien van hoe we haar als tv-persoonlijkheid kennen.

Hoewel Blind date ontroerende en geestige momenten kent, ervaren we nauwelijks ontwikkeling in de relatie. Een uitweg vinden lijkt onmogelijk. Gelukkig is daar nog de ober/danser, gespeeld door Francis Sinceretti, wiens bewegingen de onmacht, hoop en verlangen van de acteurs invoelbaar maken. Het geeft Blind date precies extra laag die het verdient.

Sterren: 3,5

Maaike Staffhorst