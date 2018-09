Tash Sultana komt naar Ziggo Dome

De multi-instrumentaliste (ze bespeelt meer dan tien instrumenten) staat in september tweemaal in een uitverkocht AFAS Live. Tash Sultana was eerder in Nederland te zien op onder meer Lowlands en Down The Rabbit Hole.

Op 31 augustus brengt de 23-jarige artieste haar debuutalbum Flow State uit. Het concert in de Ziggo Dome maakt deel uit van de wereldtournee, met haar grootste shows tot nu toe. Tash doet in Europa onder meer Berlijn, Londen en Antwerpen aan.

Jungle

Tash Sultana begon een aantal jaar geleden als straatmuzikant in Melbourne en groeide dankzij veelbekeken YouTube-filmpjes uit tot een muzikaal fenomeen. Vorig jaar bracht ze haar eerste EP uit, genaamd Notion. Daarop is ook haar grootste hit Jungle te horen.