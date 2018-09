Ariana Grande verandert naam

In een interview op Apple Music’s beats 1 vertelt Ariana dat ze te trots is op haar eigen achternaam om hem op te geven, maar dat ze absoluut van plan is zijn naam toe te voegen aan de hare. Ook zegt ze niet bang te zijn dat de naamsverandering schadelijk zal zijn voor haar carrière.

„Ik denk dat ik uiteindelijk gewoon als Ariana door het leven ga. Dat is toch te gek? Maar mijn eigen achternaam houd ik sowieso vanwege mijn opa. Ik denk altijd aan hem en hij was zo ongelooflijk trots op onze naam, dus ik moet hem houden.”