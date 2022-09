Prins William ontvangt hartverwarmend cadeau voor prins George

Waar William - hoewel de omstandigheden intens verdrietig zijn - vermoedelijk al blij was dat hij eindelijk weer samen was met zijn broer Harry, werd zijn hart extra verwarmd na de ontmoeting met een klein meisje in Windsor. Op nieuwe beelden is te zien dat hij een knuffel van beertje Paddington krijgt, van een jong meisje tussen het publiek.

Een bijzonder attent cadeau, gezien het beertje door een speciale videoclip die werd uitgebracht ter gelegenheid van het 70e regeringsjubileum van Elizabeth weer mateloos populair is. Op de beelden is te zien dat William het kindje bedankt voor het ’lieve geschenk’. Ook vraagt hij haar of ze wil dat hij knuffeltje bij zich houdt. Als ze daar bevestigend op antwoordt, zegt hij: „Misschien geef ik het wel aan George, heel erg bedankt!”

Het jonge meisje was overigens zeker niet de enige die een cadeautje gaf met een knipoog naar het inmiddels beroemde tv-fragment van de Queen en Paddington. Mensen lieten zelfs sandwiches achter met marmelade, de favoriete snack van beertje Paddington.