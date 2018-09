Twin Peaks inspireert modeontwerpers H&M

De serie, met Kyle MacLachlan in de hoofdrol als agent Dale Cooper, was een hit in de jaren 90. Na twee seizoenen trok zender ABC de stekker uit Twin Peaks. Vorig jaar keerde het programma 26 jaar na de laatste aflevering terug op de Amerikaanse televisie, bij Showtime.

Volgens het bedrijf bestaat de nieuwe H&M Studio collectie uit een combinatie van fashion uit de jaren 50 en 90, precies zoals in de serie. Onder meer de trenchcoat van Dale Cooper komt terug in de kledinglijn.