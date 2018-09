Scott Disick: ’Ik word onderschat’

„Ik heb het idee dat er een heel ander beeld van mij wordt geschetst dan hoe ik daadwerkelijk ben. Ik zeg niet dat alles wat van mij naar buiten wordt gebracht helemaal niet klopt, maar ik denk wel dat ik onderschat word. Ik ben dan ook heel blij dat ik nu kan laten zien dat ik heel professioneel kan zijn als dat nodig is”, vertelt Disick aan Bang Showbiz over zijn eigen realitysoap.

Zijn nieuwe show is naar verwachting vanaf volgend jaar te zien. „In de serie word ik vooral gevolgd terwijl ik huizen koop en verkoop. Ik vind het tof dat mensen nu iets gaan zien dat afwijkt van wat ze normaal zien. En voor mij is het leuk omdat ik mijn passie kan uitvoeren.”

Kris Jenner laat weten dat Scott erg is veranderd. „Ik ben echt een voorstander van hem. Hij staat vroeg op, werkt de hele dag en is altijd enthousiast. Hij is heel anders dan voorheen.” Khloé is het daar helemaal mee eens. „Scott heeft zijn leven echt gebeterd.”