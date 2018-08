André Hazes eert vader

Tijdens zijn opreden op Dutch Valley Festival zondag droeg André Hazes een bijzonder kledingstuk, ter ere van zijn vader. „Belangrijk moment. Moet je bij zijn ouwe”, schrijft hij bij een foto waarop hij een spijkerjack draagt met op de rug een grote afbeelding van de volkszanger.

Hoewel voor de jongere generatie André Hazes wellicht de enige echte is, maakt hij later op Instagram duidelijk dat hij zijn pa dankbaar is. „Respecteer degene die je gecreëerd heeft!”