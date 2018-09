Georgina tegen fan: ’Broek uit! Broek uit!’

Wat bedoeld was als gewoon een vrolijke foto van Georgina bij het zwembad, zorgde voor flink wat commentaar. Terwijl Verbaan met haar armen in de lucht poseert in een strapless bikini met daarbij de tekst: „Maar zwemmen ho maar”, zijn haar volgers met hele andere zaken bezig.

Tussen de complimenten voor haar mooie lichaam door, gaat het vooral over haar zogenaamd ’rare been’. Door een tattoo op haar enkel lijkt het namelijk alsof er een hap uit haar been is genomen. Maar het meeste commentaar gaat over haar bikinibroekje. Dat zou veel te groot zijn volgens haar volgers.

Georgina zou Georgina niet zijn als ze daar niet op geheel eigen wijze op inspeelt. Hoewel de foto al twee dagen geleden op Instagram is geplaatst, brengt ze het plaatje -of eigenlijk de reacties daarop- opnieuw onder de aandacht via Twitter.

„Heb pret op Instagram”, schrijft ze bij een reeks screenshots van reacties op de foto. „Broekje mag iets kleiner, staat je beter”, schrijft ene Mario. „Dat zei mijn vrouw vannacht ook”, reageert Georgina grappend. Ad en Corry zijn het met Mario eens: Het broekje is inderdaad te groot. Daar ben je nog veel te jong voor. Laat die mooie heupen zien!” Voor wat, hoort wat vindt Georgina, want ze vraagt Ad het goede voorbeeld te geven.

Wanneer hij laat weten dat zijn heupen de moeite niet waard zijn, maar die van haar wel, gaat de brunette los: „Jij moet eerst je broekje laten zakken Ad. Ik heb er recht op verdomme! Broek uit! Broek uit!”