’Trouwjurk Meghan wordt tentoongesteld’

De verwachting is dat de japon duizenden bezoekers naar Windsor Castle trekt. Sinds het huwelijk van prins Harry en Meghan op 19 mei weten meer toeristen het kasteel van koningin Elizabeth te vinden. Volgens Daily Mail is het aantal bezoekers met 92 procent toegenomen.

Windsor staat in oktober weer in de belangstelling. Dan trouwt prinses Eugenie in St George’s Chapel met Jack Brooksbank. „Je kunt wel zeggen dat het hier behoorlijk druk is”, zei een woordvoerder van The Royal Collection Trust over Windsor Castle, dat het hele jaar geopend is voor het publiek.

Meghan koos verrassend voor Clare Waight Keller, verbonden aan Givenchy, als ontwerpster van haar trouwjurk. In overleg met de bruid maakte de Britse ontwerpster een eenvoudige, zijden jurk met boothals. Op de bijna vijf meter lange sluier, waaraan langer is gewerkt dan aan de jurk, stonden ruim vijftig bloemen als symbolen voor de landen van het Gemenebest der Naties.