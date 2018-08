Dave Roelvink trapt op de rem

Roelvink was klemgereden in Amsterdam, nadat hij eerder in de Coentunnel op de vluchtstrook stopte tijdens een achtervolging door een motoragent. Nadat deze was afgestapt, koos de 24-jarige artiest snel weer het hazenpad.

Volgens zijn vader Dries was hij op weg naar vrienden, in een paar ’tussenuurtjes’ tussen shows op Dutch Valley en in Apeldoorn. Dat laatste optreden ging niet door, nadat hij met 180 km/u over de ring scheurde, waar 100 de maximumsnelheid is. De politie laat weten dat er geen sprake was van drugsgebruik, zo bleek uit een test.

Bekijk ook: Dronken Dave Roelvink tegen grond gewerkt door politie

’Geen zin’

Met een sigaret in de hand staat hij maandag rond het middaguur voor de deur van het appartementencomplex in Landsmeer waar hij sinds vorig jaar woont. ,,Ik heb geen zin in een interview”, zegt hij terwijl een cameraploeg in en uit het pand loopt. ,,Kom je daarvoor helemaal hier naartoe rijden?”

Het antwoord dat dit (met inachtneming van de geldende snelheidslimieten) tien minuutjes rijden is voor uw verslaggever, maakt hem niet toeschietelijker. ,,Ik heb er geen zin in.” Ook de vraag of hij spijt heeft van zijn onbesuisde actie, wil hij niet beantwoorden.