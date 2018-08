Stef Ekkel weer vader geworden

„Daar is ze eindelijk! Ons kleine wondertje Jailey”, schrijft de zanger, bekend van onder meer Liever te dik in de kist op Twitter. Het is het vierde kindje van de 38-jarige Ekkel. Uit zijn vorige relatie heeft hij zijn twee zoontjes Romain en Nigel, met zijn vrouw Lisette verwelkomde hij eerder al dochter Chanel.

Stef en Lisette hoopten al enkele jaren op gezinsuitbreiding maar het lukte steeds niet om zwanger te worden. In januari lieten ze weten dat het eindelijk was gelukt. „Pas na drie testen durfden we het echt te geloven: mijn vrouw is zwanger. We zijn heel heel heel erg blij”, liet Stef toen weten. „We hebben allebei dan ook een traantje gelaten toen duidelijk werd dat we toch echt zwanger zijn.”