Marilyn Manson stort in elkaar tijdens show

Voorafgaand aan de val hield Manson zich stevig vast aan zijn microfoon liet hij zijn fans weten dat hij erg veel last had van de hitte. Het concert begon ook al later dan gepland omdat de zanger zich erg misselijk voelde. Zo staat te lezen in een concertverslag van Houston Press.

Later op de avond werd bekend dat Manson helemaal niet meer kon optreden. Rob Zombie, met wie Manson samen optrad, sprak het publiek toe: „Mijn goede vriend is ziek, hij zit nu waarschijnlijk in de bus terwijl hij zich vreselijk voelt. Ik heb echter wel een partner nodig voor het volgende nummer, dus laten we met het met zijn allen zingen. Extra hard, zodat hij zich wat beter voelt!”