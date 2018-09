Ed Nijpels: ’Ik had een relatie met Linda de Mol’

„Een goed bewaard geheim”, zo noemt Nijpels het. „Mijn eerste relatie in de mediawereld was met Linda de Mol.” De twee leerden elkaar kennen tijdens de uitreiking van de Edisons in 1983.

„Ik was toen fractievoorzitter en reikte de Edisons uit. Linda was toen een jaar of 20, ik was 32. Zij overhandigde op het podium de bloemen. Zo heb ik haar leren kennen.”

De presentatrice laat zelf aan De Telegraaf weten: „Een relatie? Ik ben echt serieus verbijsterd door deze opmerking. Ik ben één keer op zijn uitnodiging ingegaan, ik was een jaar of 19, woonde nog thuis en ben met hem uit eten geweest. Zijn chauffeur kwam me ophalen. We hadden elkaar ontmoet bij een prijsuitreiking van Conamus waar mijn vader directeur van was. Ik had verteld dat ik auteursrecht wilde gaan studeren en hij zei dat hij me daarbij misschien kon helpen met interessante info vanuit zijn beroep. We hebben op zich een leuke avond gehad, maar ik was 19! Daar is het ook volledig bij gebleven. Een relatie is echt wel iets heel anders dan een etentje in mijn optiek. Heel, heel erg raar dit.”

Voor de politicus zou een relatie destijds betekend hebben dat hij een scheve schaats zou hebben gereden; in 1983 gaf hij zijn jawoord aan zijn eerste vrouw Ingrid Pieters. Zij waren destijds al vijf jaar samen. Nijpels laat maandag aan De Telegraaf weten: „Ik weet niet of het wel zo interessant is.” Volgens hem kwam het onderwerp „toevallig zo ter sprake”. „Er valt niet zo veel over te vertellen. Ik kon het heel goed vinden met haar vader. Maar verder wil ik er niet meer op ingaan.”