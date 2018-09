Harry en Meghan naar benefiet Hamilton

De opbrengst van de voorstelling in het Victoria Palace Theatre in West End in Londen komt ten goede aan de stichting Sentebale. De organisatie ondersteunt de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren met hiv in Lesotho en Botswana.

Prins Harry was twee weken geleden in Botswana als beschermheer van de Rhino Conservation Botswana (RCB), een organisatie die zich inzet om neushoorns voor uitsterven te behoeden. De prins bezoekt geregeld zuidelijk Afrika, onder meer om het werk van Sentebale te steunen. Voor hun huwelijk nam Harry Meghan mee op een van zijn trips naar Botswana.