Luis Fonsi gelooft in Demi Lovato

Luis Fonsi hoopt bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards (VMA) in de prijzen te vallen met zijn nieuwe hit Echame la Culpa, die hij met Demi Lovato opnam. Lovato zal in ieder geval niet bij de uitreiking aanwezig zijn. De zangeres, die in juli een overdosis drugs nam, is in therapie ter voorbereiding op haar behandeling in een afkickkliniek.