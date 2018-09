Tweehonderd Noren feesten met Harald en Sonja

Harald en Sonja lieten eerder weten hun gouden bruiloft in kleine kring te vieren, omdat ze de afgelopen twee jaar al genoeg gefeest hadden. In 2016 is uitgebreid stilgestaan bij het zilveren regeringsjubileum en vorig jaar zijn tal van festiviteiten georganiseerd ter gelegenheid van de tachtigste verjaardagen van koning en koningin.

Voor het feest met 'gewone Noren' geldt 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Het feest in de kathedraal begint om 15.00 uur.