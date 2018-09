Lisa Marie Presley wint in scheidingszaak

Volgens de rechter is een overeenkomst uit 2007, waarin Lockwood afstand doet van zijn recht op financiële ondersteuning, wettig en dus heeft de gitarist geen recht op vergoeding.

Alhoewel Michael verklaarde dat hij de overeenkomst niet had gelezen toen hij deze ondertekende, besliste de rechter dat het papier rechtsgeldig was, ervan uitgaande dat de advocaat van de gitarist hem op de hoogte van de inhoud had gebracht.

De uitspraak van de rechter was het laatste hoofdstuk in Lisa en Michaels vechtscheidingszaak. Michael kan nu fluiten naar de 1 miljoen dollar die hij eiste van zijn vermogende ex.