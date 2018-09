Rihanna wil honderd miljoen dollar van Mark Rutte

Het geld gaat dan naar de organisatie GPE, die voor onderwijs zorgt in de allerarmste landen. Rihanna zou het geld graag op 29 september tegemoet zien tijdens een feest van Global Citizen, dat bestaat uit burgers die extreme armoede willen beëindigen voor 2030. Het feest in New York is gratis, maar alleen toegankelijk voor mensen die zich inzetten voor de acties van Global Citizen.

Rihanna sluit haar Tweet af met een paar Nederlandse woorden: „Dank je!” Ze doet het verzoek namens de Clara Lionel Foundation, die ze zelf oprichtte. Rutte en Kaag hebben nog niet gereageerd op het bericht.