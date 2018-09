Eric Clapton eert Avicii op nieuw album

Clapton kondigde maandag de komst van zijn allereerste kerstalbum aan. De plaat is het 24e studioalbum van Slow Hand en zijn eerste sinds 2016. Op Happy Xmas staan kerstklassiekers, onbekende kerstnummers en een nieuwe song For Love on Christmas Day.

Clapton heeft zijn versie van Jingle Bells opgedragen aan Avicii. Hoewel, voorzover bekend, de twee elkaar niet persoonlijk kenden, hebben ze wel een gemeenschappelijke strijd gevoerd. Clapton vocht in de jaren zestig en zeventig tegen een alcohol- en drugsverslaving en Avicii was tot zijn dood verslaafd aan alcohol.