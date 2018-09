Johnny Depp: het was zelfverdediging

In zijn verweer voor de rechtbank zei de acteur dat niet alleen hij vreesde voor zijn eigen veiligheid, maar dat ook regisseur Brad Furman bedreigd werd, meldt The Blast.

Depp werd in juli aangeklaagd door Brooks. De acteur zou zich misdragen hebben op de set, nadat hij al de hele dag gedronken had. Depp lokte volgens Brooks ruzie uit en stompte hem vervolgens tweemaal in zijn ribben. In de aanklacht staat dat ’Brooks pijn heeft geleden, zich vernederd voelde en gewond is geraakt aan lijf en ziel.’