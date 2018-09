Harry en Meghan drie keer op pad

Kensington Palace houdt ervan het nieuws te doseren. Zo verstreek er maandagmiddag steeds enige tijd tussen de bekendmaking van de verschillende optredens. Na de aankondiging dat het in mei getrouwde paar op woensdag 29 augustus een speciale benefietvoorstelling bijwoont van de hitmusical Hamilton, volgde het nieuws dat zij enkele dagen later in The Royal Lancaster Hotel de jaarlijkse uitreiking bijwonen van de Well Child Awards. De organisatie Well Child zet zich in voor ernstig zieke kinderen en hun families.

Op 6 september gaan Harry en Meghan opnieuw naar een liefdadigheidsgalaconcert ten behoeve van verschillende goede doelen, waaronder die voor gewonde soldaten en 'Heads Together'. Het eenmalige concert in Centrall Hall in Westminster markeert ook dat het dit jaar honderd jaar geleden is dat een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog.