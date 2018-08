Eugenie wil huwelijk... precies als neef Harry!

Prinses Eugenie en Jack Brooksbank stappen op 12 oktober van dit jaar in het huwelijksbootje. Kostenplaatje van de beveiliging: een kleine 2 miljoen euro. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is wel vaker voorgekomen dat de Britten hun voorkeur voor onderkoelde reacties even lieten varen en alsnog woedend werden wanneer royals hun boekje te buiten gaan. PRINSES EUGENIE (28), de jongste dochter van PRINS ANDREW en SARAH ’altijd in voor een feestje’ FERGUSON, hoopt maar dat dit haar bespaard blijft...