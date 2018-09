Jennifer Garner krijgt ster op Walk of Fame

Met name de aanwezigheid van Garners kinderen Violet, Saraphina en Samuel zorgde voor emotionele momenten. „Als jullie over deze ster wandelen, wil ik dat jullie vooral weten hoeveel ik van jullie houd. En dat het gaat om hard werken en een beetje geluk hebben. Jullie bepalen wie ik ben, niet dit prachtige eerbetoon”, aldus Jennifer tijdens haar dankwoord.

De 46-jarige actrice straalde toen ze haar eigen tegel zag, in bijzijn van haar dierbaren. „Iedereen die hier aanwezig is behoort tot de groep die het meest speciaal is voor mij. Violet, Sera, Sam, mijn ouders en zussen, mijn neefjes en nichtjes. Ik ben een beetje overdonderd hoe groots deze ceremonie is opgezet, ik voel me enorm vereerd.”

Jennifer is dankbaar voor de aanwezigheid van haar familie Ⓒ Hollandse Hoogte

Ben Affleck, Jennifers ex-man en vader van haar kinderen, was niet aanwezig bij de onthulling. Op sociale media kreeg de acteur er flink van langs in de comments op de foto’s. „Hoe heb je zo’n mooie, lieve vrouw ooit kunnen bedriegen? Heb je geen spijt dat je zo’n prachtig gezin in de steek hebt gelaten? Wat ben je toch een loser Ben, dat je dit op het spel hebt gezet.”

Affleck zou zich volgens de laatste berichten momenteel vermaken met een 22-jarig Playboy-model, nadat zijn relatie met Lindsay Shookus op de klippen liep.