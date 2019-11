Rage Against The Machine gaat weer optreden

Van de vijf data zijn er twee in Indio, Californië in het weekend dat Coachella, één van de grootste festivals ter wereld, plaatsheeft. Het lijkt er dus op dat Rage Against The Machine direct headliner is op het festival. De andere plaatsen zijn El Paso, Las Cruces en Phoenix.

De iconische band, die werd opgericht in 1991, heeft sinds 2011 niet meer opgetreden. Frontman Zack de la Rocha was de laatste jaren vooral bezig met soloprojecten. Gitarist Tom Morello, drummer Brad Wilk en bassist Tim Commerford vormden samen met Chuck D van Public Enemy en B-Real van Cypress Hill de supergroep Prophets of Rage.

Rage Against The Machine is vooral bekend van de klassieker Killing In The Name. Het nummer staat de afgelopen jaren elke keer in de top honderd van de Top 2000.