Stormy Daniels hekelde regels Big Brother

Dat heeft haar advocaat Michael Avenatti gezegd tegen Page Six toen hij de MTV VMA’s bezocht. „Stormy keek ontzettend uit naar de show, maar toen ze bij het huis aankwam, bleek dat de show niet het reality-gehalte had waar ze op hoopte. Het werd haar duidelijk dat ze niet mocht zeggen wat ze wilde en dat ze zichzelf niet kon zijn. En niemand vertelt Stormy wat ze wel of niet mag doen, behalve zij zelf”, aldus Avenatti.

Of de pornoster überhaupt ooit nog te zien zal zijn in een realityshow, is nog maar de vraag. „Eigenlijk vindt ze het hele genre niet zo leuk, maar wie weet.” Stormy zou in eerste instantie een miljoen dollar ontvangen om een maand lang in het huis te bivakkeren. Later zou ze die afspraken hebben omgezet naar een vergoeding van 250.000 dollar om een week mee te doen in het programma, dat eind jaren ’90 werd bedacht door John de Mol.