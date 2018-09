Camila Cabello pakt grote prijzen bij VMA’s

Camila werd verkozen tot artiest van het jaar. Later mocht ze nogmaals het podium op om een moonman in ontvangst te nemen, met haar wereldhit Havana won Camila in de categorie video van het jaar. Childish Gambino ging met de meeste awards naar huis. De rapper, zanger, dj, songwriter, acteur, schrijver, producer, regisseur en stand-up comedian kreeg drie prijzen, die voor beste regie, beste video met een boodschap en beste choreografie. Avicii viel postuum in de prijzen. De hit Lonely Together van de in april overleden dj en Rita Ora won in de categorie beste dance video.

Cardi B ging maandag naar de uitreiking van de MTV VMA met de meeste kans op prijzen. De rapper wist echter slechts drie van haar tien nominaties te verzilveren. Cardi opende de awardshow, het was de eerste keer sinds de geboorte van dochtertje Kulture in juli dat de rapper op het podium stond.