Drake praat met hartpatiëntje over Justin Bieber

Drake Ⓒ Hollandse Hoogte

De 11-jarige Sofia Sanchez trok de aandacht van Drake toen ze een filmpje maakte waarop ze dansend te zien is op zijn nummer In My Feelings. Wat er bijzonder aan was: het meisje deed dit vanuit het Lurie Children’s Hospital, waar ze een paar weken geleden een hartoperatie onderging en in afwachting is van een harttransplantatie.