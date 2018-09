Staande ovatie voor Jennifer Lopez

„Dit is een enorme eer voor mij, ik ben opgegroeid met MTV. Mijn dromen zijn uitgekomen, dit is geweldig”, speecht Lopez. Mijn loopbaan werd een obsessie voor me, mensen zeiden dat ik me moest focussen op één ding in plaats van alles tegelijk te doen. Maar ik wilde meer en dacht: ’waarom niet?’ Ik heb mijn eigen pad geplaveid en mijn eigen regels opgesteld. Met de komst van twee engeltjes veranderde dat. Mijn kinderen dwongen me om sterker te worden en het nog beter te doen. Max en Emme, ik houd van jullie”, besluit Jennifer.

Naast haar kinderen zat ook haar hele familie vooraan om hun Jenny from the block toegejuicht te zien worden door een uitzinnig publiek. Jennifers vriend Alex Rodriguez keek apetrots toe en werd ontroerd door haar lieve woorden over hem. „Alex, jij bent mijn soulmate, jij maakt mijn leven nog zoveel mooier en leuker. Mijn macho, ik houd van jou.”