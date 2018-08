Dave Roelvink gaat alcoholcursus doen

„Ik heb besloten in ieder geval sowieso voorlopig geen druppel alcohol meer aan te raken”, beweert de dj dinsdagochtend op een persconferentie voor het tv-programma De Roelvinkjes: Effe geen cent te makken. Gemakkelijk zal dat niet zijn, getuige een eerdere uitspraak van vader Dries dat de feestganger graag houdt van ’een afzakkertje’.

Maar met een cursus alcohol in het verkeer krijgt hij mogelijk voldoende inzicht om in geen enkel geval meer met drank op achter het stuur te kruipen. Wie wordt aangehouden met drank op, kan sowieso een dergelijke ’Educatieve Maatregel’ opgelegd krijgen door het CBR. Volgens Dave heeft hij dit echter al zelf besloten. „Ik heb begrepen dat er een cursus bestaat waarmee je een betere kijk krijgt op alcohol in het verkeer; wat je jezelf ermee kan aandoen, maar ook wat je anderen ermee kan aandoen, die ga ik volgen.

Nadat hij zondagnacht was vrijgelaten, reageerde hij in eerste instantie verontwaardigd op de ophef die was ontstaan rond zijn arrestatie. Volgens Dave viel het allemaal wel mee; hij had maar drie uur vastgezeten. Naar zijn zeggen was het vooral de politie die te heftig zou hebben gereageerd. In de persconferentie van dinsdagochtend noemt hij zijn gedrag nogmaals ’ongelooflijk stom’ en laat hij weten er ’enorm veel spijt’ van te hebben.