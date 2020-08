Ellen DeGeneres: Het voelde heerlijk haar te laten huilen

DeGeneres tweette in juni 2009: „Ik heb vandaag een van mijn medewerkers aan het huilen gebracht. En eerlijk gezegd voelde dat heerlijk.” Hoewel de context anders doet vermoeden, gezien de afgelopen tijd, bedoelde Ellen het juist positief. Ze had namelijk een van haar medewerkers, Jeannie Klisiewicz, verrast met een cruise, waarop Jeannie van blijdschap in tranen uitbarstte.

Jeannie werd in 2008 bij Ellens show aangenomen nadat ze schreef dat ze niets liever wilde dan bij het programma werken. Na een jaar wilde DeGeneres ’iets speciaals’ voor haar doen, omdat ze zich altijd voor honderd procent inzette en nog nooit in haar leven iets gewonnen had.

Ondanks Ellen’s goede bedoelingen destijds, krijgt de tweet nu een andere lading vanwege de moeilijke situatie waarin ze, met haar show, momenteel verkeert.

Eerder deze week liet de host haar staf van 200 man weten dat drie managers uit de top het programma zullen verlaten. Ze kondigde tevens aan dat iedereen die voor de show werkt, inclusief zijzelf, trainingen gaan krijgen rond inclusiviteit en diversiteit. Ook wil Ellen als de coronamaatregelen dit weer toelaten in kleine groepjes met haar medewerkers gaan zitten om de gang van zaken te bespreken.

